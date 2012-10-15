Электротехника. Сделать онлайн-расчеты схемы

сделать онлайн электротехника расчеты схемы ПРЯМО НА САЙТЕ

Добрый день, нужно сделать пользователям возможность из элементов резисторы, конденсаторы, индуктивности, источники ЭДС и Тока – создавать схему прямо на странице сайта (задавать, менять параметры и положение элементов) + нажимать расчет и проводится расчет токов и напряжений на элементах и ветвях схемы.

Для начала можно создать постоянные Источники Е и J

Расчет токов думаю проводить по методу наложения. Программа сама выбирает исходные направления токов и проводит дальнейший расчет

Отдельные и(ли) Результирующие Токи пользователь сможет посмотреть на схеме

При показе результирующих токов – направления токов показываются в зависимости от знака(+/-)

Расчет напряжений на элементах схемы по закону Ома

Чтобы показать узловые напряжения – пользователь выбирает узловую точку и схема проводит расчет УН (использую потенциальное сложение напряжений на элементах).

Удобство, наглядность, возможность дальнейшего развития этого проекта :)

Кто свободен и сможет сделать? Алгоритмы вычислений предоставим