Разработка и размещение промостраницы на сайте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Ищем верстальщика (программиста со знанием верстки) для разработки промо-страницы и размещения на действующем сайте. Знание CSS и портфолио обязательно.

Техзадание для исполнителя:

1. Кроссбраузерность.

2. Валидность W3C.

3. Верстка DIV.

4. Необходим слайдер, работающий на планшетах.

CSS
13 лет назад
leyz
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад