Требуется Битрикс программист. настроить авторизацию через соц.сети на базе модуля 1С Битрикс.
Разработка и размещение промостраницы на сайте
Ищем верстальщика (программиста со знанием верстки) для разработки промо-страницы и размещения на действующем сайте. Знание CSS и портфолио обязательно.
Техзадание для исполнителя:
1. Кроссбраузерность.
2. Валидность W3C.
3. Верстка DIV.
4. Необходим слайдер, работающий на планшетах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать, что бы у юзера была возможность редактировать свой логин(никнейм) из личного кабинета. + сделать сортировку людей по имени, а не рейтингу.Завершен13 лет назад
- $1000
сделать онлайн электротехника расчеты схемы ПРЯМО НА САЙТЕ Добрый день, нужно сделать пользователям возможность из элементов резисторы, конденсаторы, индуктивности, источники ЭДС и Тока – создавать схему прямо на странице сайта (задавать, менять параметры и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля "производитель товара" с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Персональный проект для Коновалова Алексея (avalak_net), написание простой html/js странички.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется человек, который хорошо знает друпал. Доработки минимальные для сайта-визитки. Нужно доработать раздел портфолио, так как не загружаются превьюшки. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать парсер задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, на котором корзина заказов выводится за счет всплывающего окна (через fancybox). Сегодня установили скрипт всплывающего окна для подписки на рассылку и корзина заказов перестала работать. Необходимо ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужно помочь разобраться в ХОСТЦМС, а именно ответить на вопросы типа: - как вставить блок с текстом на главную страницу - как создать новый раздел и прописать на него ссылку и т.д. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день Ув. фрилансеры! Имеется интернет-магазин на Open Cart. Есть задача: 1. Найти и установить модуль, с помощью которого мы сможем добавлять товары путем импорта из ...Завершен13 лет назад