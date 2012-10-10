Нужен программист для работы над простыми сайтами со статичным контентом без CMS Требования к программисту - знание HTML5, CSS обязательны
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Что надо делать: 1. править/дорабатывать уже имеющиеся на сайте позиции 2. заполнять позиции товаров новых производителей по мере поступления (в основном копи-пейст) 3. в отдельных случаях составлять описания на основании информации от производителя Интересно долговременное сотрудничествоНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $25
Ищем верстальщика (программиста со знанием верстки) для разработки промо-страницы и размещения на действующем сайте. Знание CSS и портфолио обязательно. Техзадание для исполнителя: 1. Кроссбраузерность. 2. Валидность W3C. 3. Верстка DIV. 4. Необходим слайдер, работающий на планшетах.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно: 1. исправить/доработать описания и цены примерно 50 товаров (мебель, матрасы), которые уже есть на сайте 2. заполнить порядка 10 новых позиций 3. в дальнейшем оперативно заливать описания и цены новых товаров на сайтНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад