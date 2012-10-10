Что надо делать: 1. править/дорабатывать уже имеющиеся на сайте позиции 2. заполнять позиции товаров новых производителей по мере поступления (в основном копи-пейст) 3. в отдельных случаях составлять описания на основании информации от производителя Интересно долговременное сотрудничество