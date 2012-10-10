leyz

Алексей Захаров leyz

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется контент-менеджер

    Что надо делать: 1. править/дорабатывать уже имеющиеся на сайте позиции 2. заполнять позиции товаров новых производителей по мере поступления (в основном копи-пейст) 3. в отдельных случаях составлять описания на основании информации от производителя Интересно долговременное сотрудничество

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка и размещение промостраницы на сайте

    $25

    Ищем верстальщика (программиста со знанием верстки) для разработки промо-страницы и размещения на действующем сайте. Знание CSS и портфолио обязательно. Техзадание для исполнителя: 1. Кроссбраузерность. 2. Валидность W3C. 3. Верстка DIV. 4. Необходим слайдер, работающий на планшетах.

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение/правка товаров на сайте

    Нужно: 1. исправить/доработать описания и цены примерно 50 товаров (мебель, матрасы), которые уже есть на сайте 2. заполнить порядка 10 новых позиций 3. в дальнейшем оперативно заливать описания и цены новых товаров на сайт

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад