Google-скрипт, создающий таблицу c фото

Необходимо создать Гугл скрипт, который при его запуске будет делать следующее:

1) Просить указать ссылку на папку в Гугл-документах (либо брать этот путь из определенной ячейки шаблона)

2) Заходить в эту папку и на ее основе создавать таблицу (из шаблона). Нужно разобрать название папки на переменные, разделенные дефисом. Т.е. папка имеет вид переменная1-переменная2-переменая3-переменная4. Программа подставляет эти значения в соответствующие ячейки (шаблон предоставлю).

3) Рекурсивно обходить все подпапки и забирать из них фотографии, вставляя их в листы 1,2,3,4,5...n с соответствующей фоткой и ее описанием.

4) На первом листе ссылаться на листы с фото. Т.е. в каждой новой строке ставить ссылку на лист с соответствующей фотографией, а в соседних ячейках переменные из п.2.

В целом нужен спец по Гугл-скриптам. Просьба примерно оценить поставленную задачу и сроки, аналогичные задачи переодически будут появляться. Подробности обсудим с кандидатом.