Написать на PHP скрипт вывода каталога

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Добрый день,

Есть база Mysql с данными и картинкаим, есть описание структуры базы и описание sql запросов

Нужно реализовать вывод каталога со всеми элементами SEO ( чпу и title), возможно подключить корзину

i с q 621258

MySQLPHPSQL
13 лет назад
brigadirmsk
Васильев 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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