Требуется Битрикс программист. настроить авторизацию через соц.сети на базе модуля 1С Битрикс.
Написать на PHP скрипт вывода каталога
Добрый день,
Есть база Mysql с данными и картинкаим, есть описание структуры базы и описание sql запросов
Нужно реализовать вывод каталога со всеми элементами SEO ( чпу и title), возможно подключить корзину
i с q 621258
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