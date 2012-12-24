Программинг VirtueMart

Добрый день.

Суть задачи такова:

1. Взять за основу чистый виртумарт.

Настроить для товара дополнительные поля(будут заполнятся вручную)

- дата

- начальное число

- конечное число

- поле город

2. Прикрутить скрипт штрихкода (можно взять отсюда http://beagler.ru/virtuemart/kak-vyvesti-shtrikhkod-v-pechatnuyu-formu.html)

так, чтобы после покупки товара клиенту выводился на печать или отображасля картинкой(отправлялся на почту) билет с этим кодом.

3. Сделать календарик, на котором можно отфильтровывать товары по дате указанной выше.

Прикрутить сортировку по дате и по городу.

4. Подключить платежную систему (Робокасса) (опционально)

Целью сайта будет продажа билетов.

Например:

Мы вводим числа для товара(билета) 10 000 и 10 200.

На их основе по скрипту будут формироваться штрихкоды.

Клиент покупает и оплачивает билет с штрихкодом 10 000.

Следующему идет 10 001 и т.д.

Т.е. нужно предусмотреть еще одно поле в товаре, в котором идет сохранение этой переменной.

После продажи последнего билета с кодом 10 200 товару присваивается статус продано.

Прошу оценить по срокам и по времени.