Требуется Битрикс программист. настроить авторизацию через соц.сети на базе модуля 1С Битрикс.
Программинг VirtueMart
Добрый день.
Суть задачи такова:
1. Взять за основу чистый виртумарт.
Настроить для товара дополнительные поля(будут заполнятся вручную)
- дата
- начальное число
- конечное число
- поле город
2. Прикрутить скрипт штрихкода (можно взять отсюда http://beagler.ru/virtuemart/kak-vyvesti-shtrikhkod-v-pechatnuyu-formu.html)
так, чтобы после покупки товара клиенту выводился на печать или отображасля картинкой(отправлялся на почту) билет с этим кодом.
3. Сделать календарик, на котором можно отфильтровывать товары по дате указанной выше.
Прикрутить сортировку по дате и по городу.
4. Подключить платежную систему (Робокасса) (опционально)
Целью сайта будет продажа билетов.
Например:
Мы вводим числа для товара(билета) 10 000 и 10 200.
На их основе по скрипту будут формироваться штрихкоды.
Клиент покупает и оплачивает билет с штрихкодом 10 000.
Следующему идет 10 001 и т.д.
Т.е. нужно предусмотреть еще одно поле в товаре, в котором идет сохранение этой переменной.
После продажи последнего билета с кодом 10 200 товару присваивается статус продано.
Прошу оценить по срокам и по времени.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, Есть база Mysql с данными и картинкаим, есть описание структуры базы и описание sql запросов Нужно реализовать вывод каталога со всеми элементами SEO ( чпу и title), возможно подключить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Ищем верстальщика (программиста со знанием верстки) для разработки промо-страницы и размещения на действующем сайте. Знание CSS и портфолио обязательно. Техзадание для исполнителя: 1. Кроссбраузерность. 2. Валидность W3C. 3. Верстка DIV. ...Закрыт13 лет назад
Задача – отображать посты блога в виде временной линии (см.рисунок) 1. Внизу страницы списка постов находится временная линия. На линии показаны последние 6 месяцев (серые кружочки). 2. При нажатии на кружок любого месяца всплывает ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать, что бы у юзера была возможность редактировать свой логин(никнейм) из личного кабинета. + сделать сортировку людей по имени, а не рейтингу.Завершен13 лет назад
- $1000
сделать онлайн электротехника расчеты схемы ПРЯМО НА САЙТЕ Добрый день, нужно сделать пользователям возможность из элементов резисторы, конденсаторы, индуктивности, источники ЭДС и Тока – создавать схему прямо на странице сайта (задавать, менять параметры и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля "производитель товара" с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Персональный проект для Коновалова Алексея (avalak_net), написание простой html/js странички.Завершен13 лет назад
Сделать парсер задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, на котором корзина заказов выводится за счет всплывающего окна (через fancybox). Сегодня установили скрипт всплывающего окна для подписки на рассылку и корзина заказов перестала работать. Необходимо ...Завершен13 лет назад