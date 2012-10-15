Внести правки в сайт на WP (под ключ)

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Закрыт5 заявок188 просмотров

Заболел специалист, надо сделать работу за него. ТЗ в прикрепленном файле, пишите в проект цену и сроки.

WordPress
13 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров