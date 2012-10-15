Скрипт для парсинга видео

Коротко:

- парсинг идет согласно ключевикам, сортировка – по дате;

- возможность парсинга youtube, vk, video.mail.ru, как одновременно, так и по отдельности(особенно в случае поиска).

- кэширование результатов(раз в несколько часов обновлять, можно раз в сутки);

- защита от злоумышленников(парсинг только тех категории, которые прописаны; визуализация видео только из бд);

- вырезание урлов из описании(меньше палева будет);

- стоп слова(не добавлять видео, если они содержат данные слова в описании/тайтле);

- возможность удалять видео из БД(если прошел какой то шлак, что бы можно было удалять вручную);

- возможность установки в определенную папку сайта(например сайт работает на дле, скрипт залит в папку video).

Более подробное ТЗ в аську 85942ЗЗ1 или в ЛС