Требуется Битрикс программист. настроить авторизацию через соц.сети на базе модуля 1С Битрикс.
Скрипт для парсинга видео
Коротко:
- парсинг идет согласно ключевикам, сортировка – по дате;
- возможность парсинга youtube, vk, video.mail.ru, как одновременно, так и по отдельности(особенно в случае поиска).
- кэширование результатов(раз в несколько часов обновлять, можно раз в сутки);
- защита от злоумышленников(парсинг только тех категории, которые прописаны; визуализация видео только из бд);
- вырезание урлов из описании(меньше палева будет);
- стоп слова(не добавлять видео, если они содержат данные слова в описании/тайтле);
- возможность удалять видео из БД(если прошел какой то шлак, что бы можно было удалять вручную);
- возможность установки в определенную папку сайта(например сайт работает на дле, скрипт залит в папку video).
Более подробное ТЗ в аську 85942ЗЗ1 или в ЛС
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