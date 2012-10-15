Правка нескольких багов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Здравствуйте!

Нужен программист для правки нескольких багов на сайте, так же нужно поставить в нескольких разделах сайта кнопку " Поделится" в соц сетях.

Сайт самописный ПХП.

Цена договорная. Пишите в личку.

PHP
13 лет назад
schuraschwarz
Шварц 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров