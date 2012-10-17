schuraschwarz

Шварц Шурик schuraschwarz

 
38 летРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Плакат

    Нужно, на уже готовый плакат в jpg формате, добавить красиво текст, пару строчек. Желательно кто уже делал плакаты или флаера для дискотек. Пишите ваши цены.

    Наружная реклама22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка нескольких багов на сайте

    Здравствуйте! Нужен программист для правки нескольких багов на сайте, так же нужно поставить в нескольких разделах сайта кнопку " Поделится" в соц сетях. Сайт самописный ПХП. Цена договорная. Пишите в личку.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад