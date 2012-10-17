schuraschwarz

Нужно, на уже готовый плакат в jpg формате, добавить красиво текст, пару строчек. Желательно кто уже делал плакаты или флаера для дискотек. Пишите ваши цены.
Наружная реклама22 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужно, на уже готовый плакат в jpg формате, добавить красиво текст, пару строчек. Желательно кто уже делал плакаты или флаера для дискотек. Пишите ваши цены.
Здравствуйте! Нужен программист для правки нескольких багов на сайте, так же нужно поставить в нескольких разделах сайта кнопку " Поделится" в соц сетях. Сайт самописный ПХП. Цена договорная. Пишите в личку.