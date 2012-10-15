PHP-программист (PHP/HTML/JQuery/MySQL)

Ищем php-шника на поддержку существующих и разработку новых php-приложений. Это не перезаказ, все проекты наши собственные и требования исходят от нас, никаких испорченных телефонов. Нужен хороший специалист, одинаково хорошо разбирающийся в PHP, HTML-верстке и JavaScript/jQuery. Мы не требуем армейской дисциплины, но если вы любите пропадать без вести, не отвечать на письма/скайп - вы нам не подойдете.

Оплата почасовая.