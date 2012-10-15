Необходимо сверстать и посадить на движок сайт

Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry ( слайдер , галерея и т.д.)

Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не сложно .

Предпочтения при выборе исполнителя 100% фрилансерам из Украины , а еще лучше из Донецка

Бюджет и Т.З. обсуждаются в skype, icq или по телефону.

Готов внести предоплату в размере 30%

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