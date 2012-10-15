Программирование и верстка для InstantCMS

Нужно сделать шаблон (с макета PSD, в макете 2 страницы – главная и одна внутренняя) и сделать некоторые работы по программированию (связано с автоподставкой значений в формы при вводе пользователем первых символов). Шаблонизатор smarty.

Подыскиваю человека для постоянного сотрудничества. Работы в основном по программированию.