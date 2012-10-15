Программирование и верстка для InstantCMS

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно сделать шаблон (с макета PSD, в макете 2 страницы – главная и одна внутренняя) и сделать некоторые работы по программированию (связано с автоподставкой значений в формы при вводе пользователем первых символов). Шаблонизатор smarty.

Подыскиваю человека для постоянного сотрудничества. Работы в основном по программированию.

13 лет назад
Till486
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

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Нет заявок фрилансеров