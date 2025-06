Доработка модуля Drupal (Ubercart)

В модуле для Ubercart обрабатывается цена, вот такой функцией:

function uc_vat_product_price_alter(&$price, &$context, &$options, $tax_rates, $node) {

$suffixes = array();

$original_price = $price['price'];

$currencies = variable_get('crs_currency_rates', array());

$native_currency = variable_get('uc_currency_code', 'USD');

$currencies[$native_currency] = 1.0;

$currencies[$native_currency . '_delta'] = 0;

// convert

$new_price = (float)($currencies['USD']) / (float)($currencies['RUR']);

$attributes = uc_product_get_attributes($node->nid);

foreach($attributes as $attribute) {

if ($attribute->aid=='4') {

$kargoprice = true;

break;

}

$kargoprice =false;

}

$cur=$new_price;

if ($node->type == 'product_kit') {

foreach ($node->products as $product) {

foreach ($tax_rates as $tax) {

if (in_array($product->type, $tax->taxed_product_types) && ($tax->shippable == 0 || $product->shippable == 1)) {

// This uses the original sell_price, which will not necessarily be correct if another price alterer is enabled.

// Instead, should we try to proportionally back-calculate the individual product prices from the price we were passed?

if ($context['field'] == 'sell_price') {

$price['price'] += ($product->sell_price + $product->discount) + $tax->rate *$product->weight* $cur;

}

else { if ($kargoprice) {

$price['price'] = $product->sell_price+ ($tax->rate * $product->weight)* $cur;

}

else {

$price['price'] += $product->sell_price+ ($tax->rate * $product->weight+$product->length * 260)* $cur;

более подробно во вложении. Цена товара в каталоге интернет-магазина выводится уже измененная, но фильтр в views каталога не срабатывает, вернее срабатывает по цене до обработки, необходимо доработать модуль, чтобы он мог фильтровать товар по цене, которая выводится в каталоге интернет-магазина.