Требуется написать скрипт парсера

Необходимо парсить варианты дизайнов отсюда - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/60/ в смысле в целом с этого сайта.

иметь возможность изменения цены за дизайн и ВАЖНО: сделать скрипт который при нажатии на кнопку "открыть шаблон и оценить его функционал" открывал шаблон этого дизайна с нашим адресом компании.

Так же парсить варианты дизайнов надо по рубрикам, т.е. будем заносить каждую рубрику в определенную категорию на нашем сайте.

Жду ваших предложений с ценами.