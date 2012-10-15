Доработка VirtueMart 1.1.9

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

1. Двойная регистрация, т.е. регистрация физ либо юр лиц на выбор.

2. Отправка второга письма админу о заказе.

skype: maxmaer666

оплата по факту, без предоплат.

Быстро сделаешь, быстро получишь)

Длительное сотрудничество!!!!

13 лет назад
MaxMaer
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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