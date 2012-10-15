всем привет. требуется анимировать логотип. Добавить переливов фона. оплата яндекс мани по факту.
Доработка VirtueMart 1.1.9
1. Двойная регистрация, т.е. регистрация физ либо юр лиц на выбор.
2. Отправка второга письма админу о заказе.
skype: maxmaer666
оплата по факту, без предоплат.
Быстро сделаешь, быстро получишь)
Длительное сотрудничество!!!!
Заявки фрилансеров
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