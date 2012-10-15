Доработка VirtueMart 1.1.9

Необходимо парсить варианты дизайнов отсюда - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/60/ в смысле в целом с этого сайта. иметь возможность изменения цены за дизайн и ВАЖНО: сделать скрипт который при нажатии на кнопку "открыть шаблон и ...