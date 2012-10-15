Доработка alt и title изображений для VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо доработать вывод изображений в карточке товара Virtuemart. Почему все изображений идут с пустым тегом alt, а необходимо, чтобы alt был типа: "Название товара + купить". Например "Max Payne 3 купить".

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13 лет назад
woq
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Был
12 лет назад

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