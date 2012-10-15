Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry ( слайдер , галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не ...
Доработка alt и title изображений для VirtueMart
Здравствуйте!
Необходимо доработать вывод изображений в карточке товара Virtuemart. Почему все изображений идут с пустым тегом alt, а необходимо, чтобы alt был типа: "Название товара + купить". Например "Max Payne 3 купить".
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