Спарсить и записать в базу WP видеоролики передач

Итак, нужно спарсить и записать в базу моего WordPress видеоролики различных передач по сезонам. Заливать ко мне их не нужно, просто просмотр через код Ютуба, ВК и т.п.

Грубо говоря передача "Разрушители Легенд". Нужно по сезонам всю её спарсить и выложить на мой блог.

Вообще замечательно, если будет возможность выбора, откуда смотреть. Например, если удалят на Ютубе, чтобы можно было ВК посмотреть.

Интересуют сроки и стоимость.