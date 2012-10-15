Спарсить и записать в базу WP видеоролики передач

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Закрыт1 заявка131 просмотр

Итак, нужно спарсить и записать в базу моего WordPress видеоролики различных передач по сезонам. Заливать ко мне их не нужно, просто просмотр через код Ютуба, ВК и т.п.

Грубо говоря передача "Разрушители Легенд". Нужно по сезонам всю её спарсить и выложить на мой блог.

Вообще замечательно, если будет возможность выбора, откуда смотреть. Например, если удалят на Ютубе, чтобы можно было ВК посмотреть.

Интересуют сроки и стоимость.

WordPress
13 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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