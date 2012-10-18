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Доработать скрипт выгрузки из БД в XML
Есть РНР скрипт который выгружает товары из БД PrestaShop в XML файл для Hotline.ua, нужно дополнительно в нем реализовать выгрузку:
-свойства товара Гарантия. У каждого товара есть свойство с указанием гарантии - если оно заполнено, выгружаем его значание, если не заполнено - выгружаем как 0 месяцев.
- наличие товара. Нужно реализовать чтоб в файл выгружалось наличие товара, оно = значению поля ps_product_lang.available_now/
С фрилансерами указавшими цену за проект, связываюсь в первую очередь.
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