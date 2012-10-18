Доработать скрипт выгрузки из БД в XML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок230 просмотров

Есть РНР скрипт который выгружает товары из БД PrestaShop в XML файл для Hotline.ua, нужно дополнительно в нем реализовать выгрузку:

-свойства товара Гарантия. У каждого товара есть свойство с указанием гарантии - если оно заполнено, выгружаем его значание, если не заполнено - выгружаем как 0 месяцев.

- наличие товара. Нужно реализовать чтоб в файл выгружалось наличие товара, оно = значению поля ps_product_lang.available_now/

С фрилансерами указавшими цену за проект, связываюсь в первую очередь.

PrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель, все быстро и качествнно сделано, мои наилучшие рекомендании.
Замечательный заказчик, сам знал что и как надо сделать, я лишь помог осуществить. Оплатил вовремя, даже дал бонус)

Заявки фрилансеров

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад