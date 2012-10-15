Извлечь скрипт с сайта-донора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок213 просмотров

Необходимо извлечь скрипт смены картинок с сайта http://bestboatbrands.com/

Результатом работы должен являться хтмл-файл с образцом разметки + папка набором используемых скриптов.

Приоритет специалистам с минимальной стоимостью работ.

13 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sd-illi
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал оперативно и качественно. Рекомендую.
Никаких проблем не было, хорошо поработали

Заявки фрилансеров

sd-illi
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад