Починить поиск музыки по ВК

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок246 просмотров

ВК поменял что то в своих алгоритмах авторизации и поиск музыки на сайте слетел.

Есть тут кто может поправить? или достаточно сложная задача и придется самому ковырять ?

13 лет назад
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Оч пунктуальный, ответственный исполнитель. Задание выполнил четко, все просьбы учтены. Работает быстро ) Остался доволен. Рекомендую.
Отзыв положительный. Хороший заказчик, хорошее общение, четкие задания.

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад