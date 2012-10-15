Нужен программист Canvas (javascript анимация) для постоянного сотрудничества.

для наглядности в качестве задания есть скетч http://rghost.ru/40950633

Лента появляется с левой стороны экрана, опоясывает объекты и остается на некоторое время в таком состоянии как на изображении, вибрируя и меняя свою толщину пока приложение собирает информацию из круга друзей. После окончания сбора информации лента уходит за правую сторону экрана (этот нюанс уточняется).

Оставляйнте цену, сроки и примеры работ.