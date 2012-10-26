Здравствуйте. Требуется выполнить комплекс работ с сайтом aquatandem.ru Потребуются дизайнер, программист и верстальщик. Основное - внедрить форму быстрого поиска/выбора товара, с фильтрацией по параметрам, но есть и много мелочей, которые надо сделать. ...
Настроить тему Друпала
Есть сайт http://urist24.ru/
На нем надо настроить тему на ввод данных о предоставляемых услугах.
Как пример это сайт http://www.ulc.ru/services/rus/msk/
Т.е. организуем Каталог услуг. Сюда входит:
Менюшка каталога слева.
При этом справа при нажатии на меню отображается многоуровневый список услуг.
Перед и после списка каждого раздела можно размещать произвольный текст.
Сам раздел имеет еще и цену.
Также в списке можно видеть форму заказа. После заполнения клиентом этой формы отправляется на мыло. Например, [email protected]. Там на сайте при переходе в поле сосписком услуги сама услуга не выбирается - надо чтобы выбиралась та на которой нажали Заказать. Поля формы заказа повторяются.
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