Настроить тему Друпала

Есть сайт http://urist24.ru/

На нем надо настроить тему на ввод данных о предоставляемых услугах.

Как пример это сайт http://www.ulc.ru/services/rus/msk/

Т.е. организуем Каталог услуг. Сюда входит:

Менюшка каталога слева.

При этом справа при нажатии на меню отображается многоуровневый список услуг.

Перед и после списка каждого раздела можно размещать произвольный текст.

Сам раздел имеет еще и цену.

Также в списке можно видеть форму заказа. После заполнения клиентом этой формы отправляется на мыло. Например, [email protected]. Там на сайте при переходе в поле сосписком услуги сама услуга не выбирается - надо чтобы выбиралась та на которой нажали Заказать. Поля формы заказа повторяются.