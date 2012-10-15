WordPress. Сделать фильтр

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Добрый день.

Имеется:

Сайт-каталог на wordpress, с выводом произвольных полей плагином Magic Fields, который позволяет задавать разные параметры товаров (цвет, размеры, вес и т.д.)

Задача состоит в том, чтобы сделать фильтр по эти полям и выводить на соответствующих страницах только отфильтрованные посты.

WordPress
13 лет назад
Jeizi
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить тему Друпала

    Есть сайт http://urist24.ru/ На нем надо настроить тему на ввод данных о предоставляемых услугах. Как пример это сайт http://www.ulc.ru/services/rus/msk/ Т.е. организуем Каталог услуг. Сюда входит: Менюшка каталога слева. При этом ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Комплекс работ для сайта

    $500

    Здравствуйте. Требуется выполнить комплекс работ с сайтом aquatandem.ru Потребуются дизайнер, программист и верстальщик. Основное - внедрить форму быстрого поиска/выбора товара, с фильтрацией по параметрам, но есть и много мелочей, которые надо сделать. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо сверстать и посадить на движок сайт

    $250

    Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry ( слайдер , галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не ...

    WordPress
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист Canvas (JavaScript-анимация)

    Нужен программист Canvas (javascript анимация) для постоянного сотрудничества. для наглядности в качестве задания есть скетч http://rghost.ru/40950633 Лента появляется с левой стороны экрана, опоясывает объекты и остается на некоторое время в таком состоянии как ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Починить поиск музыки по ВК

    $100

    ВК поменял что то в своих алгоритмах авторизации и поиск музыки на сайте слетел. Есть тут кто может поправить? или достаточно сложная задача и придется самому ковырять ?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Извлечь скрипт с сайта-донора

    Необходимо извлечь скрипт смены картинок с сайта http://bestboatbrands.com/ Результатом работы должен являться хтмл-файл с образцом разметки + папка набором используемых скриптов. Приоритет специалистам с минимальной стоимостью работ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Спарсить и записать в базу WP видеоролики передач

    Итак, нужно спарсить и записать в базу моего WordPress видеоролики различных передач по сезонам. Заливать ко мне их не нужно, просто просмотр через код Ютуба, ВК и т.п. Грубо говоря передача ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг цен и формирование XML с данными

    Есть сайт поставщика с ценами, которые периодически меняются. Задача простая: нужно проверить сайт на предмет обновления цен и перечня товаров (могут появляться новые) и при наличии изменений - формировать файл XML (шаблон дадим). ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка alt и title изображений для VirtueMart

    Здравствуйте! Необходимо доработать вывод изображений в карточке товара Virtuemart. Почему все изображений идут с пустым тегом alt, а необходимо, чтобы alt был типа: "Название товара + купить". Например "Max Payne 3 купить". ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт выгрузки из БД в XML

    $50

    Есть РНР скрипт который выгружает товары из БД PrestaShop в XML файл для Hotline.ua, нужно дополнительно в нем реализовать выгрузку: -свойства товара Гарантия. У каждого товара есть свойство с указанием гарантии - если оно ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад