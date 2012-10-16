Здравствуйте! Необходим небольшой скрипт для wordpress. Суть скрипта. Есть форум на IPB 3, а также сайт на wordpress. Нужно на сайте wordpress в сайдбаре выводить последние темы с форума, аватар автора и его ник.

Жду от вас предложения со сроками и стоимостью. :)