Добавить Liqpay

Дизайнер нарисовал тему для браузера. Необходимо сделать из этого дополнение для установки в FireFox. Дизайн сложнее, чем просто 2 картинки в шапку/футре (собираемый по инструкции тутhttps://www.getpersonas.com/en-US/demo_create), но реализуемый, судя по существующим ...
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Добрый день!
Необходимо к сайту на Друпале прикрутить Ликпей.
Жду Ваши уточнения, сроки, стоимость.
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