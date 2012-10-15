Собрать тему для FireFox по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Дизайнер нарисовал тему для браузера. Необходимо сделать из этого дополнение для установки в FireFox.

Дизайн сложнее, чем просто 2 картинки в шапку/футре (собираемый по инструкции тутhttps://www.getpersonas.com/en-US/demo_create), но реализуемый, судя по существующим примерам (например, тут https://addons.mozilla.org/ru/firefox/themes/) Сам диз скину в личку.

13 лет назад
focusfoto
Виктор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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