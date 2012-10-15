Собрать тему для FireFox по готовому дизайну

Дизайнер нарисовал тему для браузера. Необходимо сделать из этого дополнение для установки в FireFox.

Дизайн сложнее, чем просто 2 картинки в шапку/футре (собираемый по инструкции тутhttps://www.getpersonas.com/en-US/demo_create), но реализуемый, судя по существующим примерам (например, тут https://addons.mozilla.org/ru/firefox/themes/) Сам диз скину в личку.