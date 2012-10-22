Доработка модуля на сайте

Сайт park-otel.com. Необходимо доработать модуль "Отзывы" до рабочего состояния.

Разработчики сайта заложили в функционал модуль "Отзывы". Такой же как и "Вопрос -ответ". Но через админку нет возможности настроить его до рабочего состояния. Что нужно: на вновь созданной странице сайта должен появиться данный модуль, при заполнении формы и отправке должно поступать уведомление на e-mail уже указанный в системе. В админке должно быть видно эти отзывы и возможность администрировать их. Одобренные отзывы должны публиковаться на сайте.

Разработка cms ru-master.ru. Чем-то похожа на битрикс.