Нужно сделать портал на готовой CMS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок205 просмотров

Нужно сделать портал, сроки поджимают, но они есть в целом для работы.

Нужно к пятнице натянуть дизайн на CMS и дальше будем делать.

От вас - пишите на какой CMS предлагаете сделать. Если есть готовые самописные наработки пишите.

Так же пишите примерно хотя бы цену и срок.

13 лет назад
germash
Гермаш 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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