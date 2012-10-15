Нужно сделать портал на готовой CMS

Нужно сделать портал, сроки поджимают, но они есть в целом для работы.

Нужно к пятнице натянуть дизайн на CMS и дальше будем делать.

От вас - пишите на какой CMS предлагаете сделать. Если есть готовые самописные наработки пишите.

Так же пишите примерно хотя бы цену и срок.