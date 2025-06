Сайт на joomla умер. Восстановить его

Сначала слетела база, но перезалил базу и сейчас остались такие проблемы:

1. Отображается белый фон вместо сайта

2. Зайти в админку не могу пишет :

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Table 'gobase.jos_extensions' doesn't exist SQL=SELECT folder AS type, element AS name, params FROM jos_extensions WHERE enabled >= 1 AND type ='plugin' AND state >= 0 AND access IN (1) ORDER BY ordering

Error loading component: com_login, 1

Error loading module Table 'gobase.jos_extensions' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.showtitle, m.params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.module ='mod_login' AND m.client_id = 1 AND e.enabled = 1 ORDER BY m.position, m.ordering

Error loading module Table 'gobase.jos_extensions' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN jos_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <:41:36') AND="" (m.publish_down="0000-00-00 00:00:00" OR="" m.publish_down="">= '2012-10-15 15:41:36') AND m.access IN (1) AND m.client_id = 1 AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid

