Веб-камера/погода

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок144 просмотра

Добрый день!

Необходимо разработать скрипт, который будет выводить информацию только после снимка вебкамерой и анализа этого снимка (подробнее расскажу)

Так же необходим еще одни скрипт, который будет взаимодействовать на сайт, исходя из погоды.

Если дождь — то одно, если солнечно — другое.

13 лет назад
awaresome
Максим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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