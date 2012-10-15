Веб-камера/погода

Добрый день!

Необходимо разработать скрипт, который будет выводить информацию только после снимка вебкамерой и анализа этого снимка (подробнее расскажу)

Так же необходим еще одни скрипт, который будет взаимодействовать на сайт, исходя из погоды.

Если дождь — то одно, если солнечно — другое.