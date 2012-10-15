Необхожимо доработать и оптимизировать магазины на Magento. Детали по запросу.
Веб-камера/погода
Добрый день!
Необходимо разработать скрипт, который будет выводить информацию только после снимка вебкамерой и анализа этого снимка (подробнее расскажу)
Так же необходим еще одни скрипт, который будет взаимодействовать на сайт, исходя из погоды.
Если дождь — то одно, если солнечно — другое.
Заявки фрилансеров
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