Программисты на 2 долгосрочных проекта на Magento

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Для 2х долгосрочных проектов требуются программисты с опытом работы с Magento или PHP MVC фреймворками и умением быстро разбираться в новых технологиях. Проекты почасовые, на полный рабочий день, пнд-пт.

Детали по запросу.

MagentoPHP
13 лет назад
Web-Impress
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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