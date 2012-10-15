Перенос портала с самописного движка на IPB+Drupal

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Перенос портала с самописного движка на ipb+drupal.

Необходимо перенести портал mystoma.org на ipb+drupal.

Форум на ipb

Портал на drupal (возможен другой движок по вашей рекомендации)

С вас цена и сроки.

Drupal
13 лет назад
monax10
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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