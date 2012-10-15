Дизайнер нарисовал тему для браузера. Необходимо сделать из этого дополнение для установки в FireFox. Дизайн сложнее, чем просто 2 картинки в шапку/футре (собираемый по инструкции тутhttps://www.getpersonas.com/en-US/demo_create), но реализуемый, судя по существующим ...
Перенос портала с самописного движка на IPB+Drupal
Перенос портала с самописного движка на ipb+drupal.
Необходимо перенести портал mystoma.org на ipb+drupal.
Форум на ipb
Портал на drupal (возможен другой движок по вашей рекомендации)
С вас цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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