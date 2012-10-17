Работы по ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки159 просмотров

Добрый день.

Что требуется сделать :

1. В марте переносили с хостинга на хостинг http://www.weblancer.net/projects/337570.html сейчас нельзя подгружать дополнительные фотографии, неправильно прописаны пути, исправить пути.

2.С помощью phpadmin настроить учетные записи - админа и едиторов

3.Настроить что бы в списке товары были по 4-5 в ряд а не по 1 как сейчас - пример http://parquetsolutions.ru/catalog/laminat/quick-step/classic-700.html как сейчас, http://polvamvdom.ru/category/kollekcija-quick-step-classic/ как надо.

Сроки - суммы пишите пожалуйста сразу.

Неадекватные цены и "сделаю через 2 недели", а также люди с негативными отзывами - просьба не беспокоиться.

Оплата электроннми деньгами.

HTMLMODX
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Валерий - как заказчик показал себя с очень хорошей стороны. Не возникло никаких проблем, задачи были выставлены четко и понятно, оплата поступила на счет как договаривались. Надеюсь это наше не последнее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад