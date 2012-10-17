Работы по ModX

Добрый день.

Что требуется сделать :

1. В марте переносили с хостинга на хостинг http://www.weblancer.net/projects/337570.html сейчас нельзя подгружать дополнительные фотографии, неправильно прописаны пути, исправить пути.

2.С помощью phpadmin настроить учетные записи - админа и едиторов

3.Настроить что бы в списке товары были по 4-5 в ряд а не по 1 как сейчас - пример http://parquetsolutions.ru/catalog/laminat/quick-step/classic-700.html как сейчас, http://polvamvdom.ru/category/kollekcija-quick-step-classic/ как надо.

Сроки - суммы пишите пожалуйста сразу.

Неадекватные цены и "сделаю через 2 недели", а также люди с негативными отзывами - просьба не беспокоиться.

Оплата электроннми деньгами.