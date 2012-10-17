Для 2х долгосрочных проектов требуются программисты с опытом работы с Magento или PHP MVC фреймворками и умением быстро разбираться в новых технологиях. Проекты почасовые, на полный рабочий день, пнд-пт. Детали по ...
Работы по ModX
Добрый день.
Что требуется сделать :
1. В марте переносили с хостинга на хостинг http://www.weblancer.net/projects/337570.html сейчас нельзя подгружать дополнительные фотографии, неправильно прописаны пути, исправить пути.
2.С помощью phpadmin настроить учетные записи - админа и едиторов
3.Настроить что бы в списке товары были по 4-5 в ряд а не по 1 как сейчас - пример http://parquetsolutions.ru/catalog/laminat/quick-step/classic-700.html как сейчас, http://polvamvdom.ru/category/kollekcija-quick-step-classic/ как надо.
Сроки - суммы пишите пожалуйста сразу.
Неадекватные цены и "сделаю через 2 недели", а также люди с негативными отзывами - просьба не беспокоиться.
Оплата электроннми деньгами.
Выбранный исполнитель
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