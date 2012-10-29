Разработать плагин для WordPress

Приветствую, нужно написать плагин или что-нибудь в таком духе, который мог бы изменять структуру главной страницы на вордпресс, точнее не всей главной страницы, а только ту колонку где выводятся статьи, чтобы вместо "одни пост под другим" они выводились в нескольких блоков, ну типа придать портальную структуру.

Нужно придумать какое-то удобное решение.

Кто сможет помочь с данной задачей, просьба подавать заявки, скину более подробное описание.