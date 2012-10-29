Разработать плагин для WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки182 просмотра

Приветствую, нужно написать плагин или что-нибудь в таком духе, который мог бы изменять структуру главной страницы на вордпресс, точнее не всей главной страницы, а только ту колонку где выводятся статьи, чтобы вместо "одни пост под другим" они выводились в нескольких блоков, ну типа придать портальную структуру.

Нужно придумать какое-то удобное решение.

Кто сможет помочь с данной задачей, просьба подавать заявки, скину более подробное описание.

WordPress
13 лет назад
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
13 лет назад
$170
5 дней
Заказывал довольно сложный, как по мне, плагин для WordPress, Артём однозначно великолепно справился с поставленной задачей, учёл все пожелания, на выходе получилось классное автоматизированное решение, как раз то, что мне было нужно. Смело могу рекомендовать Артёма, как специалиста высокого уровня!
Сергей хороший заказчик, отличное ТЗ четкое и понятное. С оплатой тоже никаких проблем. В общем все прошло отлично. Обращайтесь еще :)

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
13 лет назад

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