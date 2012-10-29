Есть интернет магазин сделан на вебасисте, программист не справляется с поставленными задачами. Нужен грамотный программист, очень грамотный, который никогда не откладывает работу в долгий ящик, и сделает все по быстрому: 1. перенести юрлы с ...
Разработать плагин для WordPress
Приветствую, нужно написать плагин или что-нибудь в таком духе, который мог бы изменять структуру главной страницы на вордпресс, точнее не всей главной страницы, а только ту колонку где выводятся статьи, чтобы вместо "одни пост под другим" они выводились в нескольких блоков, ну типа придать портальную структуру.
Нужно придумать какое-то удобное решение.
Кто сможет помочь с данной задачей, просьба подавать заявки, скину более подробное описание.
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