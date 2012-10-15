Допилить сайт на вебасисте

Есть интернет магазин сделан на вебасисте, программист не справляется с поставленными задачами. Нужен грамотный программист, очень грамотный, который никогда не откладывает работу в долгий ящик, и сделает все по быстрому:

1. перенести юрлы с сайта http://www.termo-klimat.ru/ на http://wbs-termo-k.1gb.ru/ т.е. сделать чтобы было http://wbs-termo-k.1gb.ru/konditsionirovanie как здесь http://www.termo-klimat.ru/konditsionirovanie, а не http://wbs-termo-k.1gb.ru/sistemy-kondicionirovanija/ и так около 50 страниц

2. перенести идею, диз категорий отсюда http://www.termo-klimat.ru/konditsionirovanie на сайт на вебасисте

3. убрать сбоку горячие предложения и поставить его перед футером

4. в товарах сделать блок: с этим товаром покупают

5. отредактировать блок поиск по производителям, сделать чпу