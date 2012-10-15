Приветствую, нужно написать плагин или что-нибудь в таком духе, который мог бы изменять структуру главной страницы на вордпресс, точнее не всей главной страницы, а только ту колонку где выводятся статьи, чтобы вместо "одни пост под ...
Требуется разработка движка сайта
Идёт разработка сайта знакомств.
Требуется человек способный написать сам движок для сайта или используя CMS.
Скрипты для некоторых частей интерфейса имеются.
Необходимые знания: CMS, PHP, Java Script, jQuery и MySQL (это по моим представлениям).
Проект ведётся на дому мной лично. Поэтому хотелось бы найти впервую очередь соратника.
Бюджет как говорится ограничен, поэтому жду Ваши цены и предложения к совместному сотрудничеству.
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