Требуется разработка движка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Идёт разработка сайта знакомств.

Требуется человек способный написать сам движок для сайта или используя CMS.

Скрипты для некоторых частей интерфейса имеются.

Необходимые знания: CMS, PHP, Java Script, jQuery и MySQL (это по моим представлениям).

Проект ведётся на дому мной лично. Поэтому хотелось бы найти впервую очередь соратника.

Бюджет как говорится ограничен, поэтому жду Ваши цены и предложения к совместному сотрудничеству.

JavajQueryMySQLPHP
13 лет назад
newnik
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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