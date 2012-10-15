Доработка модуля Joomla 2.5

Доработка двух модулей (оба модуля от одного производителя): слайдера фото и статей

Пример фотослайдера http://funtun.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=248

Пример слайдера контента

http://funtun.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=200

Что сделать:

• Сделать в обоих модулях закольцованное отображение материалов. Например, здесь http://funtun.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=248 в конце выводится 2 фото, потом все сначала. Сделать так, чтобы объекты выводились по кругу.

• Сделать шаг прокрутки равным одному объекту

Пример http://www.vipromo.ru/page/team

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