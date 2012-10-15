Нужен токенайзер. Чтобы пополнять текстовый файл, который спеллчекер Ворда использует для проверки орфографии. Токенайзер должен уметь: - в файле Ворд с текстом, все слова из этого файла записать в текстовый файл.
Исправить пару багов на webasyst
требуется исправить пару багов
и необходимо сделать характеристики товара Хит и Новинка со стикерами на фото
примеры работ на вебасист обязательно
Заявки фрилансеров
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