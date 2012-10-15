Исправить пару багов на webasyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

требуется исправить пару багов

и необходимо сделать характеристики товара Хит и Новинка со стикерами на фото

примеры работ на вебасист обязательно

Webasyst
13 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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