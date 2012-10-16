Доработка двух модулей (оба модуля от одного производителя): слайдера фото и статей Пример фотослайдера http://funtun.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=248 Пример слайдера контента http://funtun.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=200 Что сделать: • Сделать в обоих модулях закольцованное отображение ...
Нужен скрипт на Питоне
Нужен токенайзер. Чтобы пополнять текстовый файл, который спеллчекер Ворда использует для проверки орфографии.
Токенайзер должен уметь: - в файле Ворд с текстом, все слова из этого файла записать в текстовый файл.
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