Нужен токенайзер. Чтобы пополнять текстовый файл, который спеллчекер Ворда использует для проверки орфографии. Токенайзер должен уметь: - в файле Ворд с текстом, все слова из этого файла записать в текстовый файл.
Xmpp web client
Создаю свой небольшой интернет магазин , где пользователь может быть и покупателем и продавцом.
При заказе нужно реализовать следующиее упрощенную схему:
1. Нажали на кнопку заказ товара. Появляется окно js xmpp чата.
2. Чат запрашивает присоединиться менеджера
3. Менеджер, после проверки поступление оплаты, приглашает к чату продавца.
4. Продавец в присутствии менеджера обсуждают вопрос доставки товара
5. Подтверждение покупателем получения товара
Данная схема должна работать и при наличии стандартного jabber клиента.
Внутри это будет выглядеть так
1 При заказе товара , создаётся уникальная комната заказа на xmpp сервере
2 Бот или компонент сервера , приглашает в комнату участников сделки (Покупатель, Менеджер)
3. Менеджер, после проверки поступление оплаты, приглашает к чату продавца.
4. Продавец в присутствии менеджера обсуждают вопрос доставки товара
5. Подтверждение покупателем получения товара
В комнате и на xmpp сервере в целом , приватно могут общаться только с менеджерами
Требования к средствам разработки:
Jabber сервер: предварительный выбор ejabberd
Web xmpp client:
предназначен для общения на самом сайте.
предварительный выбор Strophe.js
XMPP BOT client:
предназначен для управления логикой внутри комнат. Вместо реализации бота , возможна реализация компонента для xmpp сервера (будем обсуждать).
предварительный выбор JAXL на php
Желательны , но не обязательны претенденты с опытом xmpp. В перспективе хорошо бы найти партнера для этого проекта.
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