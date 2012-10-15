Xmpp web client

Создаю свой небольшой интернет магазин , где пользователь может быть и покупателем и продавцом.

При заказе нужно реализовать следующиее упрощенную схему:

1. Нажали на кнопку заказ товара. Появляется окно js xmpp чата.

2. Чат запрашивает присоединиться менеджера

3. Менеджер, после проверки поступление оплаты, приглашает к чату продавца.

4. Продавец в присутствии менеджера обсуждают вопрос доставки товара

5. Подтверждение покупателем получения товара

Данная схема должна работать и при наличии стандартного jabber клиента.

Внутри это будет выглядеть так

1 При заказе товара , создаётся уникальная комната заказа на xmpp сервере

2 Бот или компонент сервера , приглашает в комнату участников сделки (Покупатель, Менеджер)

3. Менеджер, после проверки поступление оплаты, приглашает к чату продавца.

4. Продавец в присутствии менеджера обсуждают вопрос доставки товара

5. Подтверждение покупателем получения товара

В комнате и на xmpp сервере в целом , приватно могут общаться только с менеджерами

Требования к средствам разработки:

Jabber сервер: предварительный выбор ejabberd

Web xmpp client:

предназначен для общения на самом сайте.

предварительный выбор Strophe.js

XMPP BOT client:

предназначен для управления логикой внутри комнат. Вместо реализации бота , возможна реализация компонента для xmpp сервера (будем обсуждать).

предварительный выбор JAXL на php

Желательны , но не обязательны претенденты с опытом xmpp. В перспективе хорошо бы найти партнера для этого проекта.