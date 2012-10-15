Создание карточки категории и вывода каталога ZOO

Друзья, необходимо знаючи поработать с компонентом ZOO. Необходимо вывести подкатегории в нужном визуальном порядке, возможно что вся работа может и не коснуться правки кода, возможно , что правка будет , но не значительная.

Пример сайта где уже это реализовано на битриксе я вам покажу. Оплата после работы. Отзывы можете просмотреть. САЙТ JOOMLA 2.5.7 + ZOO

требования:

-знакомство с компонентом ZOO (ему будет легче организовать работу не теряя времени в разборе кода и вывода)

-если не знаком, то бешенное знание пхп кода и джумлы как таковой.

стоимость по договоренности.

варианты из серии "мы компания магнит космос код, делаем все быстро четко , за горами сотни сайтов для администрации ямалоненецкого автономного округа и тюрьме салекамска" не пойдет. как правило они берутся, а потом судорожно ищут нормальных кодеров, их еще кидают помимо меня.

аська и отзывы в профиле.