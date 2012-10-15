Нужен токенайзер. Чтобы пополнять текстовый файл, который спеллчекер Ворда использует для проверки орфографии. Токенайзер должен уметь: - в файле Ворд с текстом, все слова из этого файла записать в текстовый файл.
Создание карточки категории и вывода каталога ZOO
Друзья, необходимо знаючи поработать с компонентом ZOO. Необходимо вывести подкатегории в нужном визуальном порядке, возможно что вся работа может и не коснуться правки кода, возможно , что правка будет , но не значительная.
Пример сайта где уже это реализовано на битриксе я вам покажу. Оплата после работы. Отзывы можете просмотреть. САЙТ JOOMLA 2.5.7 + ZOO
требования:
-знакомство с компонентом ZOO (ему будет легче организовать работу не теряя времени в разборе кода и вывода)
-если не знаком, то бешенное знание пхп кода и джумлы как таковой.
стоимость по договоренности.
варианты из серии "мы компания магнит космос код, делаем все быстро четко , за горами сотни сайтов для администрации ямалоненецкого автономного округа и тюрьме салекамска" не пойдет. как правило они берутся, а потом судорожно ищут нормальных кодеров, их еще кидают помимо меня.
аська и отзывы в профиле.
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