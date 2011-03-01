Друзья, необходимо знаючи поработать с компонентом ZOO. Необходимо вывести подкатегории в нужном визуальном порядке, возможно что вся работа может и не коснуться правки кода, возможно , что правка будет , но не значительная. Пример ...
10 мнений с фриланс ру, частично меня там уже нет.
09.02.2012 в 09:59
Михаил Орехов [OrexOFF]
Хороший работадатель.Чётко понимает что надо. С чувством юмора.Приятно было поработать и пообщаться :) Рекомендую к сотрудничеству!
Добавить комментарий
11.01.2012 в 23:56
Artem Durakoff [durakoff]
Своевременная оплата без малейших задержек.
Адекватная и четкая постановка задач.
Постоянная доступность.
Просто интересный человек.
И что самое главное умение думать и участвовать в процессе разработке, а не мешать ему.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!
Добавить комментарий
22.12.2011 в 13:41
Сергей Крамской [KramskoyS]
Один из самых адекватных и интересных людей, с которыми приходилось работать! На протяжении всего проекта сопровождал помощью и комменатриями к работе! Оплата четкая и своевременная.
Возможность общения через скайп, аську, телефон, мэйл.
Были бы все работодатели такие :)
Огромный плюс!
Добавить комментарий
16.10.2011 в 14:21
Артём Бархатов [t1ma]
Хороший заказчик. Четко объясняет что ему надо и как он это представляет. Было приятно работать.
Добавить комментарий
04.10.2011 в 22:20
Юлия MoreWords [yulia666]
Замечательный заказчик!
Знает, чего хочет, предоставляет всю необходимую информацию по проекту, отвечает на любые вопросы. С оплатой никаких проблем. Ну и, конечно, очень приятный в общении человек, вежливый и с чувством юмора :)
Добавить комментарий
02.10.2011 в 16:31
Зоя Билецкая [Zoya25]
Очень хороший заказчик!
быстрая оплата, четкое задание и просто приятный человек – рекомендую!
Добавить комментарий
20.09.2011 в 14:55
Тагир Сатлыков [tagirr2]
Отличный работодатель! Знает чего хочет и не жалеет на это деньги
Добавить комментарий
15.03.2011 в 21:29
Сергей Харитонов [SEOINTER]
Очень доволен сотрудничеством, не смотря на то что было много правок и изменений . Оплатил все до копейки как и обещал !
Будем еще долго работать !
Добавить комментарий
01.03.2011 в 14:56
Евгений Исянов [Elvisplus]
Все прошло нормально .
Добавить комментарий
01.03.2011 в 14:51
Сергей Личак [Wedge]
Хороший работодатель, заплатил как обещал. До сих пор с ним работаю.
Добавить комментарий
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад