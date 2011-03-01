10 мнений с фриланс ру, частично меня там уже нет.

09.02.2012 в 09:59

Михаил Орехов [OrexOFF]

Хороший работадатель.Чётко понимает что надо. С чувством юмора.Приятно было поработать и пообщаться :) Рекомендую к сотрудничеству!

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11.01.2012 в 23:56

Artem Durakoff [durakoff]

Своевременная оплата без малейших задержек.

Адекватная и четкая постановка задач.

Постоянная доступность.

Просто интересный человек.

И что самое главное умение думать и участвовать в процессе разработке, а не мешать ему.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!

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22.12.2011 в 13:41

Сергей Крамской [KramskoyS]

Один из самых адекватных и интересных людей, с которыми приходилось работать! На протяжении всего проекта сопровождал помощью и комменатриями к работе! Оплата четкая и своевременная.

Возможность общения через скайп, аську, телефон, мэйл.

Были бы все работодатели такие :)

Огромный плюс!

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16.10.2011 в 14:21

Артём Бархатов [t1ma]

Хороший заказчик. Четко объясняет что ему надо и как он это представляет. Было приятно работать.

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04.10.2011 в 22:20

Юлия MoreWords [yulia666]

Замечательный заказчик!

Знает, чего хочет, предоставляет всю необходимую информацию по проекту, отвечает на любые вопросы. С оплатой никаких проблем. Ну и, конечно, очень приятный в общении человек, вежливый и с чувством юмора :)

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02.10.2011 в 16:31

Зоя Билецкая [Zoya25]

Очень хороший заказчик!

быстрая оплата, четкое задание и просто приятный человек – рекомендую!

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20.09.2011 в 14:55

Тагир Сатлыков [tagirr2]

Отличный работодатель! Знает чего хочет и не жалеет на это деньги

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15.03.2011 в 21:29

Сергей Харитонов [SEOINTER]

Очень доволен сотрудничеством, не смотря на то что было много правок и изменений . Оплатил все до копейки как и обещал !

Будем еще долго работать !

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01.03.2011 в 14:56

Евгений Исянов [Elvisplus]

Все прошло нормально .

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01.03.2011 в 14:51

Сергей Личак [Wedge]

Хороший работодатель, заплатил как обещал. До сих пор с ним работаю.

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