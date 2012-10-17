Веб-сервис мониторинга новостей

Добрый день, коллеги.

Нужно разработать веб-сервис, что-то в стиле http://infostream.ua/ (мониторинг новостей с интернет сайтов).

Очевидно, что этот сервис должен обрабатывать РСС-ленты сайтов по необходимых юзеру ключевых словах, и формировать перечень новостей (со ссылками на источник, датой публикации и т.д.) с возможностью распечатать и в автоматическом режиме отправлять на почту (к примеру каждые 3, 6, 12, 24 часа). У администратора должна быть возможность добавлять новые сайты, а у юзера - формировать новые запросы-проекты с перечнем ключевых слов, по которым делается выборка. Сама система не должна виснуть и падать при наличии большого количества РСС-лент и большого количества проектов.

Дизайн будет. Нужен программер с опытом работы в таких делах или команда.

Более детальное ТЗ будет разрабатываться, сейчас прошу сориентировать +- по ценам и срокам.

Вопросы по проекту - в личку.

Спасибо.