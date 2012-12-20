Обратная связь с проверкой данных

Требуется сделать простую форму обратной связи на MySQL с 2мя полями (желательно, чтобы это был плагин для wordpress)

Необходимы поля:

1. ФИО

2. Ваш код

В базе данных нашей будущей формы будут забиты несколько десятков кодов (кодовых слов)

Если пользователь вводит код (кодовое слово) , который есть в базе нашей - ему выдает сообщение об успешной операции. Если вводит код, которого нет в базе - выдает сообщение об ошибке