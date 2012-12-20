Добрый день, коллеги. Нужно разработать веб-сервис, что-то в стиле http://infostream.ua/ (мониторинг новостей с интернет сайтов). Очевидно, что этот сервис должен обрабатывать РСС-ленты сайтов по необходимых юзеру ключевых словах, и формировать перечень ...
Обратная связь с проверкой данных
Требуется сделать простую форму обратной связи на MySQL с 2мя полями (желательно, чтобы это был плагин для wordpress)
Необходимы поля:
1. ФИО
2. Ваш код
В базе данных нашей будущей формы будут забиты несколько десятков кодов (кодовых слов)
Если пользователь вводит код (кодовое слово) , который есть в базе нашей - ему выдает сообщение об успешной операции. Если вводит код, которого нет в базе - выдает сообщение об ошибке
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