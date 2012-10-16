Нужна биржа сайтов

Коллеги!

Необходимо разработать веб-портал, на который можно добавлять сайты с целью продажи рекламных статей и новостей на них. т.е. нечто вроде Биржи статей Sape, но немного заточенную под другие потребности. Нужны админпанели для рекламодателя (владельца площадки) и покупателя.

Цены? Сроки? Ориентировочно. Детальное ТЗ проработаем.

Вопросы в личку.