Добрый день, коллеги. Нужно разработать веб-сервис, что-то в стиле http://infostream.ua/ (мониторинг новостей с интернет сайтов). Очевидно, что этот сервис должен обрабатывать РСС-ленты сайтов по необходимых юзеру ключевых словах, и формировать перечень ...
Плагин оплаты Interkasa или Robokasa для wordpress
Необходим плагин, благодаря которому можно определять кто из пользователей оплатил, а кто не оплатил
Например:
1. Пользователь заполняет поля - Фион, адрес, емеил, телефон, нажимает " ОПЛАТИТЬ"
2. Данные формы заносятся в базу данных
3. Пользователь нажимает на кнопку "подтвердить оплату" переходит оплачивать на саму интеркассу или робокассу
4. После чего мы видим у себя в админке информацию о том что к примеру ID12345 совершил оплату.
5. На интеркассе или робокассе мы видим, что ID12345 - либо оплатил успешно (тогда мы ему высылаем товар), либо не оплатил товар, путем сравнения этого.
надеюсь понятно, если что, спрашивайте
Skype: start-prom
ICQ : 638-060-778
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