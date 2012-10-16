Плагин оплаты Interkasa или Robokasa для wordpress

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Необходим плагин, благодаря которому можно определять кто из пользователей оплатил, а кто не оплатил

Например:

1. Пользователь заполняет поля - Фион, адрес, емеил, телефон, нажимает " ОПЛАТИТЬ"

2. Данные формы заносятся в базу данных

3. Пользователь нажимает на кнопку "подтвердить оплату" переходит оплачивать на саму интеркассу или робокассу

4. После чего мы видим у себя в админке информацию о том что к примеру ID12345 совершил оплату.

5. На интеркассе или робокассе мы видим, что ID12345 - либо оплатил успешно (тогда мы ему высылаем товар), либо не оплатил товар, путем сравнения этого.

надеюсь понятно, если что, спрашивайте

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WordPress
13 лет назад
MihailWeb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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