Умный и быстрый PHP-программист

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Привет. Планируем взять нового программиста с перспективой долгосрочного сотрудничества. Почасовка.

Основная масса задач выполняется, как показывает практика за 1 - 2.5 часа. Работа с популярными CMS

и готовыми шаблонами. Буду рад сотруднчиству.

PHP
13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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