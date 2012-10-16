Добрый день, коллеги. Нужно разработать веб-сервис, что-то в стиле http://infostream.ua/ (мониторинг новостей с интернет сайтов). Очевидно, что этот сервис должен обрабатывать РСС-ленты сайтов по необходимых юзеру ключевых словах, и формировать перечень ...
Умный и быстрый PHP-программист
Привет. Планируем взять нового программиста с перспективой долгосрочного сотрудничества. Почасовка.
Основная масса задач выполняется, как показывает практика за 1 - 2.5 часа. Работа с популярными CMS
и готовыми шаблонами. Буду рад сотруднчиству.
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