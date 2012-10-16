Разработать интернет-каталог

Есть макет в PSD, нужно сделать интернет-каталог.

Прикрепляю дизайн и ТЗ.

Начинаем работать без предоплаты, когда я увижу первые результаты, т.е. что вы реально взялись за проект, то можно и первую оплату сделать будет.

Сделать нужно будет быстро.

Пишите сразу цену.