Реализовать загрузку ссылок через AJAX на WP

Бэкграунд.

Есть проект на Wordpress, к каждому посту по его id привязан один файл.

Ссылка на который загружается через AJAX, уже после загрузки поста.

Сейчас механизм загрузки ссылки реализован так:

считывается кастом-филлд поста, где указан его id, передается в cookies, берется из Cookies и загружается через AJAX в нужном посте.

ЗАДАНИЕ:

Проблема в том, если пользователь открывает несколько постов сразу, то во всех подгрузится файл, привязанный к последнему посту.

Прошу решить эту проблему, так чтобы в каждом посте загружалась только нужная ссылка, привязанная к этому посту. Естественно загружалась посредством AJAX.

Называйте, пожалуйста, свои сроки, примерный бюджет и ссылку на портфолио.

Бюджет обсуждаем.